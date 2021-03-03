Российская провинция вчетверо богаче крупнейших украинских городов – киевский эксперт

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине по-прежнему очень много пророссийски настроенных граждан, потому что каждый видит, насколько улучшилась экономическая ситуация в РФ за последние двадцать лет.

Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и всё, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», – сказал Белашко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине износ производственных мощностей достигает 80%, и решить эту проблему своими силами эта страна уже не в состоянии, из-за чего она обречена на вечное экономическое отставание от остального мира.