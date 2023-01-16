Российская ПВО отразила украинскую атаку на Севастополь

Анатолий Лапин.  
16.01.2023 13:15
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Украина


Украина пытается испытать на прочность ПВО Севастополя, атаковав город беспилотниками.

Как сообщил в своем блоге губернатор Михаил Развожаев, к половине первого дня были ликвидированы уже семь БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина пытается испытать на прочность ПВО Севастополя, атаковав город беспилотниками. Как сообщил в своем...

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Первый дрон сбили около двух часов ночи. В последующем атаки повторились.

«В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже 7 БПЛА над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали. Подчёркиваю: все беспилотники сбиты над морем.

Украинские ЦИПсОшники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную «перемогу». Пишут что в городе взрывы и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем – ничего вам никто не скинет, в Городе-Герое все спокойно. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», – написал Развожаев.

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