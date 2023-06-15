Российская ПВО уверенно отразила украинский налет на Крым
Украинские беспилотники сегодня ночью и утром попытались атаковать Крымский полуостров.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ», – сообщил Аксенов.
По его словам, один из дронов детонировал в селе Докучаево Красногвардейского района.
«Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – добавил глава Крыма.
Спасибо!
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