Российская ПВО уверенно отразила украинский налет на Крым

Олег Кравцов.  
15.06.2023 09:20
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украинские беспилотники сегодня ночью и утром попытались атаковать Крымский полуостров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Украинские беспилотники сегодня ночью и утром попытались атаковать Крымский полуостров. Об этом, передает корреспондент...

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«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ», – сообщил Аксенов.

По его словам, один из дронов детонировал в селе Докучаево Красногвардейского района.

«Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – добавил глава Крыма.

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