«Российская вакцина – это оружие информационного террора» – Шкиряк

19.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Российская вакцина «Спутник V» не будет признана ни в одной цивилизованной стране в мире.

Об этом в эфире YouTube-канала «Obozrevatel tv» заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Пусть себе в одно место засунут свой «Спутник». Я категорически против и считаю это манипулятивной технологией и российской пропагандой. Все, кто призывает к таким вещам, сегодня внедряют определённые методы информационного террора против Украины.

Никаких «Спутников» на Украине не будет. Никакие «Спутники», я думаю, не будут признаны ни в одной цивилизованной стране мира, потому что украинцы точно не будут подвергать себя опасности и экспериментировать с российскими вакцинами», – вещал Шкиряк.

Отметим, Киев предпочёл отказаться от возможности производства на своей территории «Спутник V» в пользу покупки по завышенным ценам дорогих и неэффективных вакцин, от которых большинство «цивилизованных» стран отказались.