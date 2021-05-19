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19.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, Медицина, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика коллапса
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«Российская вакцина – это оружие информационного террора» – Шкиряк

Новости УкраиныРоссийская вакцина «Спутник V» не будет признана ни в одной цивилизованной стране в мире....

Российская вакцина «Спутник V» не будет признана ни в одной цивилизованной стране в мире.

Об этом в эфире YouTube-канала «Obozrevatel tv» заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пусть себе в одно место засунут свой «Спутник». Я категорически против и считаю это манипулятивной технологией и российской пропагандой. Все, кто призывает к таким вещам, сегодня внедряют определённые методы информационного террора против Украины.

Никаких «Спутников» на Украине не будет. Никакие «Спутники», я думаю, не будут признаны ни в одной цивилизованной стране мира, потому что украинцы точно не будут подвергать себя опасности и экспериментировать с российскими вакцинами», – вещал Шкиряк.

Отметим, Киев предпочёл отказаться от возможности производства на своей территории «Спутник V» в пользу покупки по завышенным ценам дорогих и неэффективных вакцин, от которых большинство «цивилизованных» стран отказались.

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