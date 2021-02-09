«Российская вакцина лучшая в мире, но использовать ее нельзя» – киевская журналистка

09.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно набраться смелости и назвать российскую антиковидную вакцину «вражеской».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевская журналистка, экс-помощница закарпатского олигарха Виктора Балоги и бывший руковдитель пресс-службы прокуратуры Киева Алена Яхно.

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Она осталась недовольна недавним заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который усомнился в качестве российской вакцины, несмотря на полученный ею международный сертификат качества.

«Тот неловкий момент, когда ты уже набрался решимости, чтобы закрыть медчуковские каналы, но все еще не можешь произнести вслух, что украинцы не будут закупать вражескую вакцину не потому что она плохая и неэффективная (на самом деле хорошая и эффективная), а потому что она вражеская», – отмечает журналистка.

«Володя, не получится понравиться всем, – обращается Яхно к президенту. – Надо выбирать сторону. АПДЕЙТ. Для тех, кто в танке. Даже если российская вакцина окажется лучшей в мире, даже если ее признает ВОЗ, ее НЕЛЬЗЯ использовать. Не потому что она плохая, а потому что она РОССИЙСКАЯ. Качество вражеской вакцины значения не имеет».

Примечательно, что свой антироссийский пост Яхно написала на русском языке, на что обратили внимание в комментариях к записи.

«Тот неловкий момент, когда уже набралась решимости воевать с российскими вакцинами, но все еще пишешь на русском», – иронизирует киевлянка Марина Головаха.

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