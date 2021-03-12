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12.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Медицина, Политика, Россия
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Российская вакцина на ура «щелкает» страшного британского мутанта


Российская антиковидная вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19 не менее эффективно, чем от обычного.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатор», сегодня заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных «Спутником V», против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2», – рассказал Мурашко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российские ученые совершили новый прорыв в борьбе с коронавирусом.

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11:17 12 марта
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