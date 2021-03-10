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10.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Китай, Медицина, Наука, Политика, Россия, США
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Российская наука совершает новый антиковидный прорыв


 Специалисты Института биоорганической химии Российской академии наук завершили доклинические испытания препарата на основе антител, нейтрализующих коронавирус нового типа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» рассказал директор института, академик Александр Габибов

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«Речь о препарате, который влияет на иммунную составляющую. Одна из наиболее известных и опробованных терапий в данном случае — это переливание сыворотки [крови] переболевших CОVID-19. У человека выработался хороший пул нейтрализующих антител, которые могут помочь организму другого пациента бороться с заболеванием. Однако плазмы мало, на всех ее не хватает. Отсюда следует глобальный вывод: необходимо создать искусственные антитела с вариабельными доменами, которые будут связывать вирус», – говорит Габибов.

Он сообщил, что российским специалистам удалось совместно с китайскими и американскими коллегами удалось получить антитела от первых пациентов и сделать с помощью генно-инженерных технологий искусственные аналоги.

«Статья об этом скоро выйдет в журнале группы Nature», – отметил российский ученый.

Также он рассказал, когда начнутся испытания на человеке.

«Сейчас китайские коллеги получили первую промышленную линию антител. Российская компания «Фармсинтез» оплатила эту часть разработки. В Китае был закончен полный цикл доклинических испытаний на мышиной модели и на обезьянах и первая стадия клинических испытаний. И сейчас эта промышленная линия антител передается нам (как коллективу, принимавшему участие в данной фундаментальной разработке) с правом исключительного производства препарата на территории РФ.

Производство налаживается в нашем институте. Мы разрабатываем препарат на вторую и третью стадию клинических испытаний, которые пройдут в нашей стране», – говорит академик.


Планируется, что разрешение на проведение клиниспытаний будет получено в марте.

«Они будут проходить в 15 клинических центрах Москвы и Санкт-Петербурга и могут быть закончены в июне-июле. Есть все основания полагать, что летом препарат будет готов к выпуску», – уточнил собеседник издания.

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