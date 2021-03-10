Российская наука совершает новый антиковидный прорыв

10.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Специалисты Института биоорганической химии Российской академии наук завершили доклинические испытания препарата на основе антител, нейтрализующих коронавирус нового типа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» рассказал директор института, академик Александр Габибов

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«Речь о препарате, который влияет на иммунную составляющую. Одна из наиболее известных и опробованных терапий в данном случае — это переливание сыворотки [крови] переболевших CОVID-19. У человека выработался хороший пул нейтрализующих антител, которые могут помочь организму другого пациента бороться с заболеванием. Однако плазмы мало, на всех ее не хватает. Отсюда следует глобальный вывод: необходимо создать искусственные антитела с вариабельными доменами, которые будут связывать вирус», – говорит Габибов.

Он сообщил, что российским специалистам удалось совместно с китайскими и американскими коллегами удалось получить антитела от первых пациентов и сделать с помощью генно-инженерных технологий искусственные аналоги.

«Статья об этом скоро выйдет в журнале группы Nature», – отметил российский ученый.

Также он рассказал, когда начнутся испытания на человеке.

«Сейчас китайские коллеги получили первую промышленную линию антител. Российская компания «Фармсинтез» оплатила эту часть разработки. В Китае был закончен полный цикл доклинических испытаний на мышиной модели и на обезьянах и первая стадия клинических испытаний. И сейчас эта промышленная линия антител передается нам (как коллективу, принимавшему участие в данной фундаментальной разработке) с правом исключительного производства препарата на территории РФ.

Производство налаживается в нашем институте. Мы разрабатываем препарат на вторую и третью стадию клинических испытаний, которые пройдут в нашей стране», – говорит академик.

Планируется, что разрешение на проведение клиниспытаний будет получено в марте.

«Они будут проходить в 15 клинических центрах Москвы и Санкт-Петербурга и могут быть закончены в июне-июле. Есть все основания полагать, что летом препарат будет готов к выпуску», – уточнил собеседник издания.