Российская вакцина подвергнется грязной информационной атаке

03.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Российская антиковидная вакцина один за другим занимает перспективные рынки, чем очень недовольны западные конкуренты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет спецкор Дмитрий Стешин.

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«Мы первыми сделали вакцину от «КОВИД-19». И она оказалась неожиданно эффективной — больше 92%! А рынок потенциальных потребителей оказался неожиданно емким: все человечество! Стерпеть такое Западу было, конечно, невозможно. Ведь русский «Спутник V» – прямой и мощнейший конкурент их вакцинам «Pfizer» и «BioNTech». Россия один за другим занимает перспективные рынки – Индию, Бразилию, Мексику…

Даже Норвегия и совершенно не дружественная Польша не хотят ждать, пока американцы и немцы поставят им вакцину. Словакии и Венгрии (первые две страны ЕС, зарегистрировавшие нашу вакцину) даже пытались угрожать евробюрократическими методами, но они не обратили на это внимания и завозят «Спутник V», – напоминает автор.

Он считает, что теперь России стоит ожидать «самой грязной конкурентной борьбы».

«Буквально на днях, встретил в соцсети американца Цукерберга такой трогательный пост: «Погиб друг, 50 лет. Привился «Спутником», организм не выдержал». К сообщению прилагалось фото, для пущей достоверности. Правда, при увеличении, на ленте венка читалось «Дорогой мамочке»… Первая ласточка. Под постом – сотни сочувственных и гневных комментариев. У половины комментаторов пустые аккаунты. Так создается нужный информационный фон», – пишет журналист.

Он прогнозирует, что следует ждать массированной атаки на «Спутник V», причем с видео, фото и рассказами «пострадавших» и их безутешных родственников, проклинающих некомпетентных российских вирусологов. Также спецкор убежден, что эта информ-атака коснется сопредельных с Россией стран – постсоветского пространства и Восточной Европы.

«У нас «Спутником» привились миллионы, и рассказы о «смертельной российской вакцине» здесь не прокатят. А борьба ожидается нешуточная», – резюмирует Стешин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российская антиковидная вакцина получила международный сертификат качества.