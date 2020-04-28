Российские боевые корабли решают вопрос с «Северным потоком-2»

28.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Морской трубоукладчик «Газпрома» судно «Академик Черский» – единственный существующий инструмент для завершения газопровода «Северный поток-2» – приближается к вероятному месту назначения — одной из российских верфей на побережье Балтики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на страницах «Коммерсанта» пишет специализирующийся на вопросах энергетики обозреватель Юрий Барсуков.

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Он также обращает внимание, что на большей части маршрута, начиная от дальневосточной Находки, судно сопровождали боевые корабли ВМФ РФ.

«Столь явная опека, очевидно, свидетельствует о стратегической значимости «Академика Черского». Судно на пути с Дальнего Востока в Северную Европу даже решило обогнуть Африку, а не идти гораздо более коротким путем через Суэцкий канал, то есть придерживалось международных вод. Исходя из этого, я прихожу к выводу, что именно «Академик Черский» будет завершать «Северный поток-2», иначе меры предосторожности выглядят излишними», – считает обозреватель.

Он также пишет, что в нынешнем виде судно не готово к укладке труб «Северного потока-2»диаметром 48 дюймов, а потому предстоит пройти модернизацию. При этом компании, которая ею займется, грозят санкции США.

«Остается лишь предположить, что предстоящие работы на судне расширят его возможности несколько больше, чем предусмотрено тендерной документацией, и при этом не подвергнут трубоукладчик и верфь риску санкций еще до завершения модернизации. В любом случае, время у «Газпрома» есть — учитывая крайне низкий спрос на газ в Европе, реальная потребность в «Северном потоке-2» возникнет у компании не раньше первого квартала 2021 года», – резюмирует Барсуков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», трубоукладчик швейцарской компании Аllseas, который раньше работал на проекте «Северный поток – 2», после того, как США наложили санкции на проект, прекратили работу.