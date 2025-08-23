Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несколько десятков российских ударных дронов ночью атаковали тыловые регионы, подконтрольные киевскому режиму.

Украинская сторона признает попадания и потери своей авиации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, всего со стороны России было задействовано 49 беспилотников.

«Зафиксировано попадание 13 БпЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях», – говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ потеряли самолет.

«Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г.р. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются», – написал в ВС ВСУ.

Назначенный Киевом гауляйтер Днепропетровской области Сергей Лысак скупо и без подробностей отчитался, что в Синельниковском районе и Павлограде после прилетов начались пожары.

По словам одного из координаторов пророссийского подполья Украины Сергей Лебедева («Лохматый») в Павлогораде прилеты были в районе «крупного железнодорожного узла и производственных мощностей (в том числе связанных с ракетным производством)».