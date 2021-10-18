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18.10.2021 16:37 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Украина, Экономика, Энергетика
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Российские газопроводы создали колоссальную проблему для Украины – Романенко

Новости УкраиныУкраинские товары в среднем дороже, чем в других странах из-за энергетической неэффективности. Об этом...

Украинские товары в среднем дороже, чем в других странах из-за энергетической неэффективности.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина является чудовищно энергетически неэффективной страной, потому что у нас затраты на продукцию, если брать единицу энергии на изготовление, в несколько раз выше, чем в передовых странах мира. Соответственно у нас выше цена на конечный продукт и мы несём больше издержек», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что если Украина окончательно лишится транзита российского газа, Киеву придётся самостоятельно обеспечивать покупку газа для транзита внутри страны, а это огромные затраты.

«Поэтому эта зима и ситуация, которая наступила из-за энергетического кризиса в Европе, является моментом истины. Потому что «Северный поток-2», «Турецкий поток», все эти обходные пути, которые построила Россия, создали новую проблему, потому что после запуска «Северного потока-2» декларируют: «Нам не нужна украинская ГТС. Да, у нас есть контракт до 2024 года, мы даже готовы за него платить какие-то деньги», – отметил политолог.

«Но это не решает проблему для Украины, потому что если российский газ исчезает из нашей ГТС, Украина начинает нести большие издержки, в связи с поддержанием давления в трубах ГТС. Даже для перекачки газа внутри страны нам необходим будет какой-то объем газа, чтобы держать эту ГТС, всё это требует денег», – заключил Романенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что из-за значительной нехватки угля Украине придётся переводить свои теплоэлектростанции на газ, что потребует выделения миллиардов долларов из золотовалютного резерва.

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