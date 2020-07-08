08.07.2020, Санкт-Петербург, Игорь Енакиев
 
Изменения в Конституцию, Политика, Россия
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Российские гей-либералы попытались испортить День любви, семьи и верности


Сегодня в день почитания святых Петра и Февронии Муромских, который в России является Днем любви, семьи и верности, прозападная организация «Демократический Петербург» объявила акцию «Семья для всех» в поддержку однополых браков и соответствующей поправки в конституцию России.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«4 июля 2020 года вступила в силу дискриминационная поправка к Конституции России, определяющая брак как «союз мужчины и женщины». Миллионы ЛГБТ-граждан России были официально признаны людьми второго сорта, лишены надежды на обретение любящей семьи, признанной государством, – говорится в обращении прозападной общественной организации. –  Сегодня, 8 июля, в День любви, семьи и верности мы объявляем о бессрочной общественной кампании «СемьяДляВсех / Family4all».

Организаторы акции заявляют, что намерены проводить ее до тех пор, пока «дискриминационная поправка не будет исключена из Конституции, а в России – установлено семейное равноправие для всех граждан».

«Зарегистрированный семейный статус – это не только «штамп в паспорте», но и десятки прав, многие из которых не могут быть получены никаким иным путём. Запрет совершеннолетним гражданам России регистрировать семью с любимым человеком – вопиющий пример государственной дискриминации… Мы верим, Россия станет страной, где у каждого будет право на семью», – заключают сторонники половых извращений.


Дебютная акция «Демократического Петербурга», впрочем, прошла тихо, не вызвав особого резонанса у жителей северной столицы: возле петербургской стелы Счастливой семьи парочка гомосексуалистов и парочка лесбиянок сфотографировались с флагом ЛГБТ в руках.

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