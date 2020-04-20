Российские и сербские военные продезинфицировали 19 локаций Белграда

20.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Мобильные подразделения радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Сербии и РФ впервые провели совместную дезинфекцию нескольких районов сербской столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Белграде три команды РХБЗ провели дезинфекцию в 19 локациях в разных частях города, – рассказал отвечающий за координацию сербской армии с российскими военными специалистами преподаватель химико-инженерной кафедры Военной академии, майор Негован Иванкович. –Благодаря сотрудничеству с коллегами из России мы приобрели «золотой опыт». И с каждым днем наши команды, работающие по всей Сербии, охватывают дезинфекционными мероприятиями все больше территорий страны».

«Характеристики применяемых нами технологий схожи, поэтому мы можем проводить дезинфекцию на гораздо большем количестве объектов одновременно, – прокомментировал совместную работу представитель РХБЗ России, капитан Сергей Шурупов. – Распределение обязанностей между нами происходит таким образом: российские специалисты обрабатывают объекты изнутри, сербские – снаружи. Хочу отметить, что коллеги из сербских вооруженных сил хорошо организованы и профессиональны».

Напомним, что в качестве помощи братской Сербии, министерство обороны Российской федерации отправило на Балканы 87 своих специалистов.