Российские истребители до смерти напугали американских разведчиков

27.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Российские многоцелевые истребители Су-35 перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A в небе над Средиземным морем и серьезно напугали пилотов.

Об этом заявили в пресс-службе 6-го флота США, дислоцированного в итальянском Неаполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американские военные назвали действия российских летчиков непрофессиональными, потому что Су-35 «сели» с двух сторон разведчика и не давали ему возможности маневрировать на протяжении часа.

«Этот перехват был признан небезопасным и непрофессиональным из-за действий российских пилотов, находящихся на каждом крыле P-8A одновременно, ограничивавших способность P-8A безопасно маневрировать. Это продолжались в общей сложности 64 минуты», – пожаловались в ВМС США.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что американские разведывательные дроны и самолеты-разведчики каждый день «утюжат» небо над Крымом, высматривая российские системы ПВО, расположенные на полуострове, и мониторя ситуацию в Керченском проливе.