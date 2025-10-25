Российские КАБы скоро начнут долетать до Киева, – укро-политолог
Скоро КАБы начнут долетать до Киева, а позже, возможно, и до остальных украинских городов. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«За три недели российские КАБы начали долетать до Полтавы, до Одессы, до Николаева. Раньше они уже системно долетали до Запорожья и Днепра. Эти КАБы, модернизированные и с реактивными двигателями, которые в России называют Гром-1, Гром-2, уже потенциально бьют на дистанцию до 200 километров.
Даже глубокие тыловые города будут под угрозой. Уже даже Полтаву достают, они могут оказаться под угрозой, ударом этого малоприцельного, малоточного и крайне разрушительного оружия, что будет приводить к огромным жертвам среди мирного населения. Даже Киев не застрахован», – сказал Бортник.
Он подчеркнул, что, если будет эскалация, и начнутся запуски из Белоруссии, то на Украине вообще не останется безопасных мест.
«Если война будет дальше эскалировать, вопрос времени, когда это оружие будет долетать и до Киева, и до Черкасс, и до Кропивницкого, и до многих других украинских городов.
А если ситуация снова обострится на белорусской границе, то вся территория Украины будет в зоне поражения этого оружия, которое не только разрушительно, но и крайне массово используется Россией из-за своей простоты относительной и дешевизны.
Это угроза КАБов вместе с угрозой дронов с искусственным интеллектом и интеллектом автоматически наводящихся дронов и всего остального. Это одна из ключевых технологических, стратегических угроз для Украины», – переживает укро-«адекватник», сам отсиживающийся в Польше в ожидании, чья возьмет.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: