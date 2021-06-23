Российские космонавты прибыли в Сербию и пообщались с онкобольными детьми

23.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Анастасия Степанова прилетели в Белград в рамках благотворительной акции помощи онкобольным детям.

Об этом сообщает РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По прибытии в Белград российских космонавтов принял президент Сербии Александр Вучич.

«Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков провел на орбите 185 дней, после возвращения он впервые посетил Сербию, – написал сербский президент в своем инстаграм. – Сегодня он и его команда посетят детей, больных раком. Спасибо вам за человечность и внимание, которое вы уделяете самым маленьким пациентам».

Сербские СМИ отметили, что российские космонавты впервые за 52 года посещают сербскую столицу.

«Я видел Сербию и Белград из космоса, – рассказал Кудь-Сверчков. – Скафандр «Мечтатель» (оздан из рисунков детей с онкологическими заболеваниями из 10 стран и 20 городов – ред.) прибыл на Международную космическую станцию, и на нем были написаны пожелания и мечты детей, в том числе и из Сербии. Они прилетели к нам в космос, и когда я узнал, что могу навестить ребят из Сербии то, конечно же, согласился. Сербия – первая страна, которую я посетил после возвращения из космоса».

Российский космонавт Анастасия Степанова заявила, что это их первый визит в Сербию и что они очень рады принять участие в замечательном мероприятии.

«Для нас большая честь быть послами единства», – добавила она.

Дети получили возможность встретиться с настоящими космонавтами благодаря сербскому фонду «Доктор Даница Груичич», который участвовал в международной программе «Роскосмоса» и российской благотворительной организации «Единство», оказывающей психологическую поддержку онкологическим больным.

Сама идея прибытия космонавтов в Белград началась с выпуска «Почтой Сербии» марки, посвященной 60-летию полета человека в космос. После договоренности с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным эта идее была реализована.

«Детей больше всего интересовало, есть ли инопланетяне, видели ли мы неопознанные летающие объекты, как мы живем, что едим. Дети очень любопытные. Было очень приятно с ними пообщаться и порисовать», – рассказал после встречи с ребятами Сергей Кудь-Сверчков.