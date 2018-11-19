Российские либералы истерят из-за настенных календарей

19.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Российские либералы негодуют из-за появившегося в продаже календаря с изображением и цитатами бывшего главы советского государства Иосифа Сталина.

Так, сотрудничающая с проамериканским «Радио Свобода», либеральная журналистка Екатерина Барабаш опубликовала в своем блоге копию календаря, пошутив, что те, кто его не купят, отправятся на Колыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кому новогодний подарок? Календарь на 2019 год с портретами вождя и его же цитатами. Уже в магазинах. Спешите купить. Кто не успел – тому на Колыму потом вышлют бесплатно», – написала Барабаш.

Ее истерику поддержала коллега Ирина Коршикова, отметившая, что вскоре в печать пойдут календари с Гитлером и российскими царями.

«Думаю, уже печатают. Будет и с Гитлером, и с царём Иоанном Васильевичем Грозным, и с Малютой Скуратовым. Мы-то уже готовы ко всему».

На Украине также подхватили эту волну. Так, бывший сотрудник Кабмина Петр Жижиян сделал репост записи с истерическим комментарием: «Курва… Больные же, просто больные».

Напомним, ранее в Верховной раде открылась выставка, посвящённая «Акту провозглашения Украинского государства» в союзе с гитлеровской Германией, который, как известно, был провозглашен во Львове в 1941 году.

А спикер украинского парламента Андрей Парубий назвал Гитлера «самым большим демократом».