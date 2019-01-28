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Российские либералы раскололись из-за «хизбов».
Далеко не все правозащитники в России готовы защищать активистов из организации Хизб ут-Тахрир, которая признана террористической в РФ.
Это сегодня во время общественных слушаний в Сахаровском центре признал представитель Общероссийского общественного движения «За права Человека» Лев Пономарев.
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«Существует раскол в правозащитном сообществе последние годы в отношении тем, связанных с исламом. Говорили, мол, Хизб ут-Тахрир какое-то название не русское, давайте исключим. Такой подход до сих пор сохраняется среди части правозащитного сообщества. Поэтому этот вопрос недостаточно активно поднимался предшествующие годы. Нужно сказать, что существуют разные подходы и внутри исламского сообщества», – сказал Пономарев.
Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) активно выступало против Хизб ут-Тахрир еще при Украине, где деятельность этой организации была легальной. Сейчас ДУМК поддерживает действия российских правоохранителей против «хизбов».
Партия Хиб ут-Тахрир запрещена в странах Центральной Азии. В Узбекистане все выявленные члены партии привлекаются к уголовной ответственности. В 2005 году в Казахстане признана экстремистской организацией и деятельность ее запрещена. Как террористическая партия запрещена в Таджикистане и в России. Запрещена в Египте с 1974 года после обвинений в попытке захвата власти, преследуется в Ливии и Сирии.
Легальной деятельность Хизб ут-Тахрир признана в странах Европы, исключая Германию, где на ее деятельность наложили запрет из-за антисемитских высказываний.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, партия Явлинского встала на защиту «хизбов».
Метки: Лев Пономарев, Хизб-ут-Тахрир
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