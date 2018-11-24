Российские либералы устроили грызню из-за украинцев

24.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Российские либералы устроили междоусобную войну из-за Украины. Так, известный российский оппозиционный журналист Олег Кашин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что украинцы – нация, не имеющая значительного вклада в мировой культуре.

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«Есть мировые культуры, есть локальные культуры. Есть, вообще, спорные культуры, как те парни, которые американского проповедника из луков на днях убили, если помните. То есть глупо отрицать, что не то, что некоторые равнее – что у одних вклад больше, у других меньше, треть – вообще, украинцы, извините», – заявил Кашин.

Его слова взбесили коллегу по либеральному лагерю, главреда издания The New Times Евгению Альбац, которая обвинила оппозиционера в нацизме и призвала лишить его работы.

«То, что сказал Кашин, причем, настаивал на своей позиции, это нацизм. Я написала об этом главному редактору «Эха» Алексею Венедиктову и жду его реакции. Кашин – постоянный колумнист Republic. Я прекращаю свою подписку на Republic, я буду бойкотировать это издание всеми возможными способами до тех пор, пока оно считает возможным печатать колонки нациста», – заявила Альбац в своем блоге.

В защиту Кашина выступил писатель Егор Холмогоров.

«Сказал ли Кашин действительно что-то неонацистское? Разумеется, нет. Неонацизм состоит не в том, чтобы делить народы на более или менее равные по своему культурному вкладу в сокровища мировой цивилизации. А в том, чтобы связывать каждому очевидное неравенство народов и культур с их биологическим, если хотите и генетическим, происхождением… Никакого нацизма, расизма, дискриминации, в том, чтобы указать, что существуют великие исторические народы, вклад которых в культуру огромен и имеет всечеловеческое значение – как греки и римляне, англичане и французы, русские и евреи, а существуют те, чей вклад довольно ограничен и значим только для самих себя», – отметил в своем блоге Холмогоров.