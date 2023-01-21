Российские либералы в Белграде провели очередную русофобскую акцию

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Несколько десятков иммигрантов из России провели в центре Белграда антироссийскую акцию под бело-сине-белыми флагами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организатором мероприятия, которое прошло на площади Республики, значилась недавно зарегистрированная организация «Российское демократическое общество» (РДО). Примечательно, что ранее называвший себя главой РДО Пётр Никитин на акции не выступал и комментариев СМИ не давал. В этот раз главным спикером была некая Елена Бабич, которая заявила, что собравшиеся «бесконечно благодарны Сербии за то, что она вернула им гражданские свободы, свободу слова и собраний».

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При этом Бабич всё равно назвала Сербию «диктатурой».

«Очень часто некоторые сравнивают диктатуру в Сербии с Россией. Вы сильно ошибаетесь, Сербия для нас политический глоток свежего воздуха. Сербы, пожалуйста, не допускайте влияния на вас яда российской пропаганды и террора. Боритесь за свое общество и поддержите нас в нашей борьбе», – сказала она.

Елена Бабич сказала, что 21 января отмечается годовщина ареста «российского диссидента» Алексея Навального, и в этот день эмигранты из РФ «выходят на главные площади городов, где они живут, чтобы потребовать освобождения противников президента России Владимира Путина, которые были жестоко и незаконно лишены свободы из-за своих взглядов».

Акция российских либералов в Белграде прошла под бело-сине-белыми флагами и лозунгами «Россия – это мы», «Моя Россия сидит в тюрьме», «Россия будет свободной». Примечательно, что на мероприятии не было привычных для предыдущих акций украинских флагов.

Акция продолжалась меньше часа, в ней приняли участие несколько десятков людей. По сообщению RT на Балканах, протестующие были агрессивно настроены, один из участников акции схватил журналистку российского СМИ за куртку и грубо толкнул с требованием прекратить видеосъемку.

Как сообщал «ПолитНавигатор», группа граждан России и Украины, живущих в Сербии, и местный адвокат подали заявления в прокуратуру Белграда в отношении российских и сербских лиц, связанных, по их утверждениям, с деятельностью ЧВК «Вагнер».