Российские либералы встали грудью за уволенную из ВШЭ адвоката Ходорковского

18.08.2020, Москва, Вадим Егоров

В связи с реструктуризацией Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» вуз уволил ряд преподавателей, в том числе доктора юридических наук, профессора Елену Лукьянову, назвавшую поправки к Конституции России «грязной пеной».

В поддержку Лукьяновой выступила прозападная российская либеральная общественность, в то время как в самом вузе, имеющем репутацию самого либерального в стране, заявили, что возможно возобновят контракт с ней.

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Повод для истерики российским прозападным либералам дала запись самой Лукьяновой на ее странице в фейсбук, где та написала, что «пока в Беларуси бой за свободу и общенациональная забастовка», в Москве «меня собираются увольнять из Вышки».

При этом, нужно отметить, дама не позабыла прикрепить к своему аватару бело-красно-белый флаг белорусских националистов.

Впоследствии выяснилось, что увольнять из ВШЭ собрались не только Лукьянову, но и ряд других весьма токсичных либеральных деятелей, представляющих кафедру конституционного и муниципального права – Ирину (Ириан) Алебастрову, Елену Глушко и Андрея Щербовича. А заведующего кафедрой Михаила Краснова перевели на должность преподавателя-исследователя, что лишает его возможности заниматься преподавательской деятельностью.

В ответ на это группа выпускников и студсовет ВШЭ – завсегдатаи либеральных тусовок, акций Навального и пикетов у белорусского посольства направили письмо в деканаты вуза с требованием объяснить им причину увольнения любимых преподавателей. Их порыв поддержали и ведущие российские либеральные СМИ.

«Судя по всему, стояла цель устранить вместе с кафедрой небольшое, но сплоченное сообщество людей, поддерживавших демократическую традицию в конституционном праве, готовых отстаивать и защищать важность демократических институтов», – говорится в пафосном обращении по поводу членов так называемого Конституционного клуба, то есть юристов, приложивших руку к созданию полуколониальной ельцинской Конституции.

В ответ на это пиар-директор ВШЭ Андрей Лавров сообщил медиа, что поскольку в вузе происходит реструктуризация факультетов, изменения коснутся факультетов права, гуманитарных наук, бизнеса и менеджмента.

Поэтому все без исключения преподаватели, с которыми был заключен срочный контракт, получили уведомления о прекращении сотрудничества. При этом некоторые из них могут получить предложение о заключении нового договора.

И с учетом того, что Лукьянова признавалась лучшим преподавателем своего факультета, вполне возможно, что она получит подобное предложение.

Лукьянова

Следует отметить, что ВШЭ имеет славу самого прозападного и либерального вуза России. Среди его преподавателей – получивший сомнительную популярность из-за своих русофобских высказываний профессор-филолог Гусан Гусейнов.

«Там в подписях такие специалисты по конституционному и муниципальному праву, как коммунистический адвокат Аграновский, профессиональный мальчик для битья на телевидении Борис Надеждин, политолог апокалипсиса Кирилл Рогов, – прокомментировал ситуацию вокруг Лукьяновой и коллег журналист и блогер Максим Кононенко. – А также творцы Конституции 1993 года, которая и сделала политическую конструкцию России такой, какая она теперь есть…

Теперь сочувствующие рыдают и требуют. Вернись, вернись конституция Ельцина! … Так ведь и Елена Лукьянова тоже, в общем-то, на доверии. В 2018 году получила грант от – внимание! – Академического центра Бориса Немцова по изучению России при философском факультете Карлова университета в Праге. В Праге, понимаете?…

Через Чехию очень удобно финансировать подрывные кампании. Потому что такие кампании финансируются в евро и долларах. И можно урвать. Поэтому в Праге сидит «Радио Свобода»…. Поэтому Прага финансирует Елену Лукьянову. Которая, кстати, даже живет не в России. А в Юрмале. В сердце страны, считающей Россию кровным врагом.

Она и в ВШЭ преподавала из Юрмалы, видимо. Наездами. В общем, всё как обычно. Разогнали очередное бессмысленное ничто. Старые и опостылевшие бессмысленные никто выступили в защиту».

Доктор юридических наук Елена Лукьянова, экс-зампред Госдумы, член Московской областной коллегии адвокатов, с 2006 по 2014 была адвокатом Михаила Ходорковского.

Состояла членом партий КПРФ, РПР-Парнас, «Партии перемен», Общественной палаты России третьего и четвертого созывов. Подписала письмо против поправок в Конституцию России. Ведет блог на либеральном радио «Эхо Москвы».