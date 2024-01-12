Российские мобилизованные – лучшие военспецы в мире, – Коц

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За время активных боевых действий российские мобилизованные превратились в лучших военных специалистов в мире.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, отпустить их сегодня по домам невозможно из-за того, что замена, приходящая по контракту еще не готова.

«На сегодняшний день мобилизованные – это лучшая в мире пехота, лучшие в мире военные, лучшие в мире специалисты, потому что такого опыта, как у этих мобилизованных, нет ни у кого. Конечно, у командования нет желания отпускать опытных проверенных бойцов и вместо них заполнять передний край не нюхавшими пороху свежими контрактниками. Логику я вижу только такую, но в принципе при том темпе набора на контрактную службу новых военнослужащих, мы рано или поздно должны достигнуть предельной численности Вооруженных Сил, начнем эту планку перевыполнять и тогда, я надеюсь, потихонечку сможем отпускать наших мобилизованных домой», – заявил Коц.