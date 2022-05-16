Российские офицеры спустились в тоннели «Азовстали». Начались переговоры о капитуляции?

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Новости Украины

Украинские националисты, вышедшие сегодня с «Азовстали» в Мариуполе, представляли интересы оставшегося на заводе гарнизона и попросили о переговорах.

Об этом на прямой связи из Мариуполя в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, после того, как мы заблокировали значимые для противника участки, противник оказался в безвыходном для себя положении. Поскольку с ним так или иначе постоянно на контакте российский Генштаб, противник изъявил желание вступить в переговоры. С этой целью из туннеля, который ведёт за пределы «Азовстали» на территорию наших позиций, вышла группа из 9 человек с белыми флагами. Произошла встреча с российскими представителями. На данный момент переговорный процесс продолжается. Наши офицеры, видимо, достигли компромиссного решения о месте проведения этих переговоров и втянулись в тоннели, которые ведут к катакомбам. Они находятся там и проводят переговоры», – рассказал командир.

По его словам, беспокоиться о безопасности переговорщиков оснований нет.

«У нас нет оснований беспокоиться об их жизнях и здоровье, потому что территорию вокруг «Азовстали» мы контролируем. Я думаю, противник настолько готов вести переговоры, что наши офицеры ощущают некоторую уверенность в том, что их безопасности ничего не угрожает», – добавил Ходаковский.