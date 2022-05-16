Российские офицеры спустились в тоннели «Азовстали». Начались переговоры о капитуляции?

16.05.2022  14:18 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинские националисты, вышедшие сегодня с «Азовстали» в Мариуполе, представляли интересы  оставшегося на заводе гарнизона и попросили о переговорах.

Об этом на прямой связи из Мариуполя в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сегодня, после того, как мы заблокировали значимые для противника участки, противник оказался в безвыходном для себя положении. Поскольку с ним так или иначе постоянно на контакте российский Генштаб, противник изъявил желание вступить в переговоры.

С этой целью из туннеля, который ведёт за пределы «Азовстали» на территорию наших позиций, вышла группа из 9 человек с белыми флагами. Произошла встреча с российскими представителями. На данный момент переговорный процесс продолжается.

Наши офицеры, видимо, достигли компромиссного решения о месте проведения этих переговоров и втянулись в тоннели, которые ведут к катакомбам. Они находятся там и проводят переговоры», – рассказал командир.

По его словам, беспокоиться о безопасности переговорщиков оснований нет.

«У нас нет оснований беспокоиться об их жизнях и здоровье, потому что территорию вокруг «Азовстали» мы контролируем. Я думаю, противник настолько готов вести переговоры, что наши офицеры ощущают некоторую уверенность в том, что их безопасности ничего не угрожает», – добавил Ходаковский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть