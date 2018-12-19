Российские олигархи мечтают обменять Курилы на Крымские санкции

19.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Российские олигархи надеются добиться снятия «Крымских санкций» в результате переговоров с Японией по передаче под контроль Токио части Курильских островов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Независимая студия» заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это совершенно омерзительная вещь, и многие даже за границей спрашивают, зачем мы японцам собираемся отдавать острова, какой в этом смысл. Какой-то смысл объяснял Песков в программе Соловьева, что «тогда японские инвестиции пойдут». Это, другими словами, торговля территорией.

Нормальная страна территорией не торгует, потому что территория – это то, что страну делает. А другие страны сочтут, что у нас еще что-то можно попросить. Финляндия Карелию попросит в обмен на инвестиции, Германия бывшую Восточную Пруссию – Калининградскую область.

Мы что, до Московской области будем тогда сужаться? Может, Мытищи кому-то заложить? Это просто безобразие…

Наше руководство, особенно прозападно ориентированное, конечно, не ожидало, что присоединение Крыма вызовет санкции, оно ошиблось. Когда мы признали в 2008 году Абхазию и Южную Осетию, нам тоже объявили санкции, но они шли полгода и были абсолютно лажовые. Думали и сейчас так же будет.

Теперь задача внешней политики великой страны Российской Федерации, чтобы с наших олигархов сняли санкции, и всё. Думают, что если передадут Курилы, японцы позвонят в Вашингтон и скажут: «Пусть едут в свои виллы на Лазурном берегу, нам что, жалко что ли».

Представляете до чего мы докатились под разговор о прагматичной и ситуативной политике? Друзей нет, потому что у такой страны, которая проводит такую политику, их и не может быть», – резюмировал российский дипломат.

Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России необходимо прекратить любое обсуждение на переговорах с Японией возможного изменения статуса Курильских островов, так как это может открыть «ящик пандоры».