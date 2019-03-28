Российские проекты в Сербии оказались под угрозой

28.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Протестные акции, которые проходят в Сербии с декабря прошлого года, подводят под удар российские проекты, реализуемые на территории страны.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил российский политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть определенное искушение считать оппозицию, которая участвует в этих протестах против Вучича, более пророссийской, чем действующий президент. Но надо понимать очень простые вещи – Россия, кроме своих геополитических интересов в отношении Сербии, имеет еще конкретный экономический интерес.

Экономические интересы России связаны с реализацией европейской ветки проекта «Турецкий поток», который в случае разрешения Еврокомиссии и начала строительства этой ветки по территории Болгарии, должен пройти по территории южной Сербии мимо города Ниш, недалеко от территории Косово. Не надо быть большим провидцем, чтобы сказать, что, если в это время в Косово будут проходить какие-то гражданские волнения на национальной почве, реализация европейской ветки проекта «Турецкий поток» будет под угрозой.

И как вы понимаете, это будет угроза не только для газоснабжения Сербии, это будет угроза газоснабжения всего Балканского полуострова… Помимо этого, есть большие инвестиции, самые крупные, которые на данный момент Россия делает в Сербии, ее осуществляет компания «Российские железные дороги», сумма чуть менее миллиарда.

На эти деньги сейчас осуществляется активная реновация всей железнодорожной инфраструктуры Республики Сербия. В том случае, если в Сербии начнутся какие-то гражданские волнения, понятно, что Россия также лишится этих денег, они будут просто утрачены», – заявил Бондаренко.

Ранее в комментариях «ПолитНавигатору» российские эксперты заявили, что президент Сербии Александр Вучич должен жестко пресекать любые попытки повторить реализованный Западом на Украине сценарий госпереворота, который сейчас пытаются применить в Белграде с целью давления по вопросам НАТО и статусу Косово.