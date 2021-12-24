Российские противотанковые системы «Корнет» прибыли в Сербию

24.12.2021  19:18 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия


Партия противотанковых ракетных комплексов «Корнет» была доставлена на территорию военного аэродрома «Полковник летчик Миленко Павлович» в Батайнице.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Партия противотанковых ракетных комплексов «Корнет» была доставлена на территорию военного аэродрома «Полковник летчик Миленко...

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«В Сербию прибыли противотанковые ракеты «Корнет» российского производства. Это одна из самых современных систем противотанкового вооружения, которая значительно усилит части сербской армии», – сообщает в эксклюзивном репортаже сайт старейшего сербского издания.

Российское вооружение было доставлено транспортным самолетом Ил-76, который сел на военном аэродроме «Полковник летчик Миленко Павлович» в Батайнице – близ Белграда.

Напомним, что о том, что Сербия получит эти противотанковые комплексы из России, президент страны Александр Вучич сказал сразу же после недавней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

«Так называемый «убийца танков» имеет отличное соотношение цены и эффективности, а военнослужащие Сербии более чем способны обращаться с подобным оружием», – заключает «Политика».

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