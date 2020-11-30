Российские ракетчики отправили традиционный «привет» американцам

30.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Российские ракетчики поразили корабль условного противника на учениях в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Произошло это на фоне визита американского эсминца «Дональд Кук» в Черное море. В качестве «мишени» выступил фрегат «Адмирал Макаров», который переходил из Феодосии в Севастополь. По нему нанесли удары из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

«В ходе учения БПКРК «Бал» и «Бастион», выполнявшие задачи по предназначению в позиционных районах на территории Крымского полуострова и Кавказского побережья, обнаружили корабль условного противника и взяли цель на сопровождение… По команде с пункта управления боевые расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по кораблю условного противника.

Цель была условно уничтожена поочерёдно каждым расчётом. Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом», – говорится я в сообщении.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга Сергея Горбачева, учения ракетчиков – это своеобразный «привет» со стороны России американским военным.

«Это не просто «привет», а уже традиция. Как правило, когда американцы заходят сюда решать свои задачи, соответствующим образом корректируются наши планы, мы начинаем решать свои задачи путем отработки по реальным целям. Естественно, с соблюдением мер предосторожности.

Так как американцы заходят сюда не просто для демонстрации флага и, как они говорят, защиты свободы мореплавания, они заходят для изучения оперативного режима, снятия обстановки, проведения радиоэлектронной разведки по вскрытию деятельности нашей системы обеспечения обороны, безопасности, системы связи, вопросов, связанных с применением радиоэлектронных средств, средств контроля за воздушной, надводной, подводной обстановкой и так далее.

Соответствующим образом мы и реагируем, стараясь максимально использовать нахождение в акватории такой солидной цели. Отработка электронных пусков – это вполне нормально, это проведение учений в обстановке, максимально приближенной к боевой», – заявил Горбачев.