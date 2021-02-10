Российские ракетоносцы берут под контроль Средиземное море

10.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия проводит модернизацию расположенной в Сирии авиационной базы Хмеймим.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Отмечается, что после реконструкции взлетно-посадочной полосы на базе могут скоро появится самолеты Дальней авиации, способные нести ядерное оружие.

«Стратегические бомбардировщики смогут при необходимости постоянно и бороться с сирийскими террористами, и поддерживать средиземноморскую российскую эскадру. Они будут контролировать не только море, но и территории Северной Африки и Южной Европы», – говорится в статье.

При этом в аналитической публикации в американском издании Drive говорится, что «оснащенные крылатыми ракетами российские бомбардировщики, совершив вылет с авиабазы Хмеймим, смогут подвергать опасности цели в Европе с нового, южного направления, а в случае возникновения конфликта вести борьбу с боевыми средствами ВМС противника».

Также утверждается, что эти самолеты смогут «эффективнее реагировать на кризисные и непредвиденные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

В свою очередь председатель Общероссийского профессионального союза военнослужащих капитан первого ранга Олег Шведков, который в свое время служил на подводных лодках ВМФ СССР, действующих в составе Средиземноморской эскадры, считает, что возможное усиление авиабазы Хмеймим стратегическими бомбардировщиками «создаст новые вызовы для НАТО на его южном фланге не только в воздухе, но и в море».

Шведков положительно оценивает возможное применение с Хмеймима на постоянной основе Россией противолодочных самолетов Ту-142, имеющих такую же конструкцию, что и Ту-95МС.

«Эти самолеты будут угрожать потенциальным недружественным субмаринам вероятного противника, действующим в Средиземном море. А это немаловажный фактор, связанный с поддержкой нашей морской группировки, решающей задачи в этом же регионе», – подчеркнул Шведков.