Российские ракетоносцы, которых панически боится Украина, показали готовность к войне

Российские ракетоносцы, которых панически боится Украина, показали готовность к войнеНовости Украины
Российские стратегические самолеты Ту-160 и Ту-95 МС вновь подтвердили высокую боевую эффективность.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные Минобороны РФ.
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Так, в ходе командно-штабных учений экипажи, поднявшиеся с авиабазы Энгельс в Саратовской области, успешно поразили крылатыми ракетами цели на полигоне Пембой в Республике Коми.
Всего было задействовано около десятка самолетов, а точные удары ракетоносцев зафиксировали средства объективного контроля.
При этом пуски крылатых ракет были произведены в ходе более чем 7-часового полета. Кроме того, в небе на высоте более 6 тысяч метров и скорости около 600 километров в час экипажи еще и дозаправили свои машины топливом от самолетов-танкеров Ил-78. Все эти элементы пилотирования и боевого применения летчики Дальней авиации России выполнили в рамках воздушного патрулирования назначенных им зон.
Примечательно, что украинский генералитет признает, что Россия может нанести сокрушительный удар по ВСУ, даже не заходя в воздушное пространство Украины.
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