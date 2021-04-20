Российские ракетоносцы, которых панически боится Украина, показали готовность к войне

20.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Российские стратегические самолеты Ту-160 и Ту-95 МС вновь подтвердили высокую боевую эффективность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные Минобороны РФ.

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Так, в ходе командно-штабных учений экипажи, поднявшиеся с авиабазы Энгельс в Саратовской области, успешно поразили крылатыми ракетами цели на полигоне Пембой в Республике Коми.

Всего было задействовано около десятка самолетов, а точные удары ракетоносцев зафиксировали средства объективного контроля.

При этом пуски крылатых ракет были произведены в ходе более чем 7-часового полета. Кроме того, в небе на высоте более 6 тысяч метров и скорости около 600 километров в час экипажи еще и дозаправили свои машины топливом от самолетов-танкеров Ил-78. Все эти элементы пилотирования и боевого применения летчики Дальней авиации России выполнили в рамках воздушного патрулирования назначенных им зон.

Примечательно, что украинский генералитет признает, что Россия может нанести сокрушительный удар по ВСУ, даже не заходя в воздушное пространство Украины.