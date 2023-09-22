Российские ракеты разнесли базу с гуровцами, пытавшимися высадиться в Крыму

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Вчера украинские паблики опубликовали снимок, который выдали за прилет по Севастополю.

Впрочем, на деле оказалось, что на фото зафиксирован пуск ракеты «Оникс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пуск ракеты, который украинские ресурсы выдавали за удар по Севастополю.

ТГ-канал «Донбасский партизан» утверждает, что ракеты нанесли «точные удары по пункту дислокации противника в пос. Сергеевка на юге от Белгород-Днестровского».

«Координаты: 46.0137402, 30.3576467. По имеющимся данным в Санатории им. Сергея Лазо (на фото) размещалось подразделение ГУР МО, которое неоднократно предпринимало попытки десантирования на территории Крыма. Согласно поступающим мне данным, было минимум два взрыва, после которых начался сильный пожар, который сопровождался вторичной детонацией. Для ликвидации последствий пожара было задействовано четыре автомобиля 16 пожарно-спасательной части г. Белгород-Днестровского», – отмечает автор.

«Кроме того, в течении получаса после нанесенного удара в полях возле санатория совершили посадку два вертолета, внешне очень похожи на вертолеты-медевак MI-2 AM-1 (недавно проводился сбор средств в пользу ГУР МО – на фото) и в течении 10 минут вылетели в направлении Одессы.

Также местные жители фиксировали повышенную активность машин скорой помощи», – пишет «Донбасский партизан».

При этом он признает, что с учетом географического расположения объекта и сложностей в проведении разведывательных мероприятий сложно делать выводы о результативности удара.

«В тоже время на эффективное поражение указывают косвенные визуальные признаки, судя по которым можно говорить о возможном уничтожении вооружения и техники, а также личного состава противника (вполне возможно, что вертолеты проводили эвакуацию тяжелых раненых или лиц из числа руководящего состава), – резюмирует автор.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Воздушные силы ВСУ пожаловались, что не могут сбивать «Оникс», поскольку эта ракета летит слишком быстро, а перед ударом резко опускается на минимальную высоту, становясь неуязвимым для перехвата.