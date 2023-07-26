Не только «Кинжал»: Западные системы ПВО на Украине не справляются с ещё одним типом ракет

Даже переданные Украине Западом системы противоракетной обороны не могут перехватывать советскую универсальную сверхзвуковую корабельную ракету «Оникс».

Об этом в эфире 5 канала заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Игнат пожаловался, что «Оникс» летит слишком быстро, а перед ударом резко опускается на минимальную высоту, становясь неуязвимым для перехвата.

«Оникс» имеет скорость порядка трех тысяч километров и атакует свою цель очень низко – то есть, над уровнем поверхности 10-15 метров…

Определять и уничтожать такие ракеты крайне сложно, скажем так. Можно влиять на них средствами радиоэлектронной борьбы и так далее, но очень низкие цели, малозаметные цели.

Уничтожать теми средствами, которые у нас есть, фактически невозможно», – заявил Игнат.