Российские ракеты снова пошли в Галичину. Есть подтвержденные прилеты на Львовщине

13.10.2022  17:15 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

К вечеру Россия возобновила удары по украинским объектам на Западной Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют представители киевского режима на местах.

К вечеру Россия возобновила удары по украинским объектам на Западной Украине. Об этом, передает...

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Так, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий изначально сообщил, что в регионе сработал ПВО. Правда, через несколько минут он признал попадание по военному объекту.

«Что известно на этот момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО», – написал Козицкий.

Кроме того, сообщается о взрывах на территориях Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей. Но что это было, прилеты или же работа ПВО, на данный момент неизвестно.

Стоит заметить, что сегодня на Украине смогли стабилизировать ситуацию с электроэнергией, которая в течение дня нигде не отключалась, в отличие от двух предыдущих дней.

При этом Украина поразила подстанцию в Курской области, оставив без света два населенных пункта.

Момент взрыва на подстанции возле сел Теткино и Попово-Лежачи в Курской области. Оба населенных пунктов обесточены.

«А в Курской области РФ ничего не происходит. Просто подстанция в Теткино устала подавать свет в два населенных пункта вокруг», – издевательски пишут киевские телеграм-каналы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня утром российские беспилотники-камикадзе поразили инфраструктурный объект в Киевской области

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