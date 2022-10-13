Российские ракеты снова пошли в Галичину. Есть подтвержденные прилеты на Львовщине
К вечеру Россия возобновила удары по украинским объектам на Западной Украине.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют представители киевского режима на местах.
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Так, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий изначально сообщил, что в регионе сработал ПВО. Правда, через несколько минут он признал попадание по военному объекту.
«Что известно на этот момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО», – написал Козицкий.
Кроме того, сообщается о взрывах на территориях Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей. Но что это было, прилеты или же работа ПВО, на данный момент неизвестно.
Стоит заметить, что сегодня на Украине смогли стабилизировать ситуацию с электроэнергией, которая в течение дня нигде не отключалась, в отличие от двух предыдущих дней.
При этом Украина поразила подстанцию в Курской области, оставив без света два населенных пункта.
Момент взрыва на подстанции возле сел Теткино и Попово-Лежачи в Курской области. Оба населенных пунктов обесточены.
«А в Курской области РФ ничего не происходит. Просто подстанция в Теткино устала подавать свет в два населенных пункта вокруг», – издевательски пишут киевские телеграм-каналы.
Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня утром российские беспилотники-камикадзе поразили инфраструктурный объект в Киевской области
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