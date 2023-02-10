Российские ракеты вновь кошмарят украинскую энергетику

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После ночных ударов по Украине, нанесенных беспилотниками, в регионы страны прилетели российские крылатые ракеты.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается уже о трех волнах ракетной атаки.

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О последствиях первых двух пока можно судить из сообщений в украинских группах и соцсетях.

Так, известно о поражении турбинного отделения Криворожской ТЭЦ, успешном ударе по Ладыжинской ТЭЦ в Винницкой области, сообщают об ударе по ТЭЦ-5 в Киеве, поражении объектов критической инфраструктуры в Хмельницком, Ивано-Франкоской, Львовской и других областях.

Последствия прилета в Кривом Роге.

«Взрыв в Хмельницком. Берегите себя. Возможны перебои с электроэнергией и коммунальными услугами», – анонсирует проблемы с водой и отоплением глава местной ОГА Александр Симчишин.

Подтверждает удары по Харькову и глава области Олег Синегубов.

«По нашей информации, это снова критическая инфраструктура электрогенерирующие и теплогенерирующие наши предприятия. До этого мы имели в 4 часа утра в течение 12 минут 12 ракетных ударов», – отмечает Синегубов.

В «Укрэнерго» уже после первой серии ракетных ударов подтвердили повреждение инфраструктуры как минувшей ночью, так и утром.

«Имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном, западом, южном регионах, что привело к перебоям в энергопоставках в некоторых областях. Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи», – сообщили в «Укрэнерго».

При этом ракетная атака не останавливается – украинские спикеры сообщают о взлете российских бомбардировщиков Ту22-М3 с аэродрома «Шайковка» Смоленской области РФ.

«Третья волна будет», – пишет на своей странице глава Николаевской области Виталий Ким.