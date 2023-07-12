Российские системы уже сбивали французские ракеты

Олег Кравцов.  
12.07.2023 12:22
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сирия, Украина, Франция


На Украине может оказаться порядка 200 дальнобойных французских ракет SCALP-EG, о передаче которых заявил президент Эммануэль Макрон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Алексей Леонков.

На Украине может оказаться порядка 200 дальнобойных французских ракет SCALP-EG, о передаче которых заявил...

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«Вообще, довольно сложно говорить о количестве ракет. Потому что правды в Альянсе не скажут, а поставки пакета помощи, который НАТО анонсирует, заведомо занижаются. Но если вспомнить сумму (кажется, была объявлена сумма 700 или 800 миллионов евро) и прикинуть, сколько стоит один SCALP (а он стоит порядка 2-2,5 млн евро), то можно предположить, что ракет 200 точно передадут», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, французские ракеты уже встречались с российскими системами ПВО.

«Впервые эти ракеты французы применяли во время налета на Дамаск 14 апреля 2018 года. Все их ракеты были сбиты системами ПВО российского производства, которые стояли на вооружении сирийской армии. Поэтому появление SCALP, как и Storm Shadow, не станет сюрпризом для наших средств противовоздушной обороны – мы их как сбивали, так и будем сбивать», – считает Леонков.

Отметим, что поначалу Storm Shadow были достаточно сложной целью для российкой ПВО, но со временем процент сбитых ракет значительно увеличился.

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