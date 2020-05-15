15.05.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, СМИ, социальные сети, Украина, Цензура
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Российские СМИ и соцсети смертельно опасны для «незалежной» – Ницой


Чтобы обезопасить Украину и её народ от «агрессии» Путина, Киев должен полностью перекрыть информационный поток из России.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявила писательница-националистка и отъявленная русофобка Лариса Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Я за то, чтобы ограничивать российское влияние, ограничивать российские сайты, за то, чтобы ограничивать наше участие в общем информационном пространстве с Россией.

Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев», – заявила Ницой.

Напомним ранее националистка требовала, чтобы власть заявляла на международной арене, что украинский язык является самым главным в стране

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