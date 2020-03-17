Российские СМИ освежили память негодующему Лукашенко

17.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Принимая решение о закрытии границы с Белоруссией, Москва принимала во внимание тот факт, что Минск не стал закрывать границу со странами ЕС, где сейчас бушует эпидемия коронавируса.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился решением РФ и объявил, что российско-белорусской границы якобы не существует.

«Президент Белоруссии забыл, как во время поставок в Россию польских яблок под видом белорусских на границе, «которой нет», действовали мобильные таможенные и пограничные посты РФ. Также Александр Лукашенко забыл сказать, что запрет сегодня распространяется на движение людей, а не товаров. Белорусская продукция как шла в РФ, так и будет идти. А белорусам, работающим в России, придется переждать вирусный период, после чего им будет разрешено поехать домой», – пишет газета.

«Россию также беспокоит не закрытая со стороны ЕС белорусская граница. Было время, когда молдаване везли через Белоруссию запрещенные к ввозу в РФ молдавские товары. Этот путь использовали сотни нелегальных молдавских мигрантов. Белорусы им не мешали. Теперь те же молдаване, но уже из Европы, могут через белорусскую границу проникать в РФ – вместе с вирусом. Белорусская граница с ЕС продолжает оставаться слабым местом выстроенной правительством РФ линии защиты от коронавируса, который в Минске не считают опасным», – подчеркивает издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Лукашенко возмутился тем, что РФ закрыла границы и объявил, что Россия «полыхает от коронавируса».