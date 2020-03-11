11.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Молдова, Политика, Россия, Румыния
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Российские СМИ пишут о риске возвращения Молдовы под полный контроль Запада

Москва рискует потерять свои шаткие завоевания последнего времени в Молдове, которую еще несколько месяцев назад называли образцом компромисса между Россией и Западом после изгнания олигарха Влада Плахотнюка.

Речь идет об угрозе создания в парламенте Молдовы коалиции социалистов президента Игоря Додона с бывшими соратниками Плахотнюка из прозападной Демпартии – на такой шаг силы заставляет идти угроза досрочных выборов, которых стремятся избежать обе силы, рискующие набрать меньше голосов, чем имеют сейчас.

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«Сегодня Плахотнюка в стране нет, но его люди остались: в парламенте 22 члена Демпартии, премьер-министр и ряд глав министерств – бывшие демократы. А если Додон создаст альянс на условиях Демократической партии (ДПМ), которая, по его словам, очистилась от коррупционеров, то у демократов окажутся МИД, министерства обороны, образования, экономики. Это значит, что внешнюю политику будут выстраивать по западному образцу, России придется уступить, образование в школах станет румынским, а оборону выстроят по натовским стандартам», – сказал в интервью «Независимой газете» председатель Социал-демократической партии Республики Молдова (РМ) Виктор Шелин.

Он считает, что игра с демократами скажется на предстоящих осенью президентских выборах – Додон может их проиграть, так как большинство населения считает Демпартию виновницей народных бед, причастной к «краже века», когда из молдавских банков был выведен в офшоры 1 млрд долл. Деньги власти обещали вернуть населению, но так этого и не сделали. Более того, переложили их выплату на плечи налогоплательщиков.

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