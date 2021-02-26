Российские «соросята» затаились и перекрасились в «патриотов»

26.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Москва не доверяет премьеру Армении Николу Пашиняну, а потому в случае его свержения российские власти переживать не будут.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил московский политолог, бывший шеф-редактор газеты «Известия» Георгий Бовт, отвечая на вопрос о фактическом мятеже, который подняли против Пашиняна армянские генералы.

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«Москва не любит Пашиняна. Поддерживать его не будет. У Москвы есть в то же время люди, на которых она может сделать ставку, и которые ей близки по своим политическим взглядам. А Пашинян подозрителен. Поэтому Пашиняну не доверяют, и если его свергнут, никто в Москве плакать о нем не будет», – сказал собеседник издания.

Издание поинтересовалось связями Пашиняна со структурами американского биржевого спекулянта и спонсора «цветных революций» Джорджа Сороса.

«Он сам непосредственно с соросовскими организациями не связан, но у Москвы вызывает подозрение, что многие люди, которые вокруг него, работают с ним, они связаны с организациями Сороса. И это для Москвы черная метка. Хотя, если покопать в российской политической элите, то найдется немало людей, которые в 90-е годы были связаны с подобными организациями, а сейчас либо мракобесы реакционные, либо просто лоялисты покорные, скрывающие свое прошлое», – говорит Бовт.