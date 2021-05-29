Российские спецслужбы намерены отменить декоммунизацию – украинский журнал

29.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Зарегистрированный в украинском парламенте представителями партии власти законопроект 5512 «О местном референдуме» – это угроза национальной безопасности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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«Угроза заключается в применении закона на практике. Пока Украина ведет войну с Россией, любая законодательная инициатива должна оцениваться с учетом того, сможет ли враг использовать ее против нас. Россия уже имеет успешный опыт применения механизма референдумов против западных демократий, в частности, в Нидерландах или Великобритании», – утверждает издание.

При этом в материале говорится, что законопроект не предусматривает проведения референдумов об автономии или независимости, но «враг работает коварнее и осторожней».

«Получив отпор в большинстве регионов, которые ранее считались пророссийскими, кремлевские спецслужбы отказались от идеи прямых призывов к сепаратизму. Именно поэтому Москва пытается разогревать социальные протесты вроде «Тарифных Майданов», провоцирует граждан к созданию фейковых «территориальных общин» и раскручивает языковые и межконфессиональные конфликты», – считает автор.

«Перспективной темой для российских спецслужб может стать демонтаж реформы декоммунизации. Эту реформу можно считать одной из самых успешных, но в то же время – она ​​имела едва ли не самый низкий уровень общественной поддержки. Люди обычно не любят перемен и не понимают важности восстановления национальной памяти, новые названия еще не достаточно укоренились, поэтому убедить граждан голосовать за отмену совершенных переименований будет не так уж трудно», – считает журнал.

При этом, опасается издание, не обязательно возвращаться к коммунистическим названиям, что запрещено законом.

«Можно возвращаться к названиям времен Российской империи. И это будет вполне законно. Большинство украинцев изучали историю по советским учебникам, их приучали к русской литературе и русским героическим мифам, поэтому жителям любой улицы будет понятно, если его улицу назовут именем русского писателя, полководца или даже литературного персонажа, и совсем непонятно, если это имя героя УНР или атамана Холодного Яра», – резюмирует «УТ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский академик признал, что декоммунизация лишает Украину государственной легитимности.

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