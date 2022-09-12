Российские спецслужбы переиграли СБУ: новые подробности

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Новости Украины

Целью задержанных в Крыму террористов, которыми руководил сотрудник СБУ, был замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов и три министра правительства Крыма.

Всего в списке на уничтожение значились семь фамилий руководителей республики. Подробности задержания диверсионной группы раскрыл телеканал «Россия 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Диверсанта и спящего агента задержали на территории Крыма. На полуострове они должны были убить трех республиканских министров и провести серию терактов. Координировал их работу сбежавший из Херсонской области сотрудник СБУ Илья Бондарчук, решивший создать на освобожденной территории свою агентурную сеть.

Общался открыто по сотовой связи и особо не скрываясь, бахвалился созданием личной «молодой гвардии».

Первой жертвой украинских террористов должен был стать замначальника МВД из Новой Каховки Сергей Томка. Его смерть инсценировали, и до сегодняшнего дня он считался убитым, о чем сообщило украинское ТВ.

Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гуры тоже оказалось инсценировкой ФСБ России. За это террорист, который действовал под наблюдением российских спецслужб, получил 8 тысяч долларов, а его куратор от СБУ – награду от украинского режима.

Следующим по списку был Стремоусов – его нужно было найти в Крыму и ликвидировать. Дальше заняться уничтожением министров правительства Крыма.

«На текущий момент украинскими спецслужбами, можно сказать, поставлены на поток операции по совершению убийств, терактов и диверсий, – рассказал оперативный сотрудник ФСБ. – Используются лица из числа молодежи, националистически настроенной, маргинальных слоев. Все это ставит Украину на одну ступень с ИГИЛ, для которого совершение терактов является единственным способом решения поставленных задач».

Задержание группы стало результатом «оперативной игры», работы с заказчиками и исполнителями диверсий. В случае с украинской СБУ – наемными террористами, убийцами или просто запуганными жителями, которых шантажировали убийством малолетних детей. Все телефонные переговоры записаны, банковские переводы, голосовые сообщения и даже личные фотографии.