Российские Су-27 «уронили» крупный беспилотник США над Чёрным морем – Конашенков невозмутим

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Действия российских боевых самолётов Су-27 привели к крушению американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper над Чёрным морем.

Об этом заявило Европейское командование армии США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного летательного аппарата MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем» – сказано в заявлении Европейского командования армии США, обнародованном 14 марта.

«Примерно в 7:03 утра по центрально-европейскому времени один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, что привело к его крушению в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален», – жалуются американцы.

«Наш аппарат MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к его крушению и полной потере», – сказал генерал ВВС США Джеймс Б. Хекер, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и ВВС НАТО в Африке.

«Фактически, этот небезопасный и непрофессиональный поступок русских едва не привел к крушению обоих самолетов», – уверял Хекер.

Он также заявил, что «самолеты США и союзников будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве».

Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте с российским самолетом, который привел к крушению над Черным морем беспилотного летательного аппарата MQ-9, написал в Твиттер корреспондент Daily Beast Шэннон Вавра. Журналист сослался на координатора Совета национальной безопасности Белого Дома Джона Кирби, который заявил, что российские самолеты нередко перехватывают американские беспилотные аппараты над Черным морем, но этот случай был «безрассудным».

США намерены по дипломатическим каналам выразить Москве обеспокоенность по поводу перехвата беспилотника над Черным морем, цитирует заявление Белого дома ТАСС.

Позже Минобороны РФ прокомментировало инцидент.

«Утром 14 марта т.г. над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации. Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – говорится в заявлении МО РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время визита в Вашингтон в декабре 2022 года Владимиру Зеленскому отказали в предоставлении БПЛА MQ-9 Reaper.