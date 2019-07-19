Российские суды гуманней к карателям, чем итальянские

19.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Италии не согласны с трактовками Киева в отношении длящегося уже пять лет конфликта в Донбассе.

Об этом пишут «Известия», обращая внимание на приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, получившему в Италии 24 года лишения свободы за убийство под Славянском итальянского журналиста.

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«Решение суда показало, что итальянцы не разделяют взгляд официального Киева на события в Донбассе. Если не внутри страны, то за ее пределами силовикам грозит наказание. Известно, что суд итальянского города Павия уже направил запрос на возбуждение уголовного дела против сослуживца Маркива, депутата Верховной рады Богдана Матковского», – отмечается в публикации.

Кроме того указывается, что похожие уголовные дела в РФ заканчивались более мягкими судебными приговорами.

«Второй вывод — российский суд гуманнее итальянского. Доказательная база в похожем «деле Надежды Савченко» была более убедительной, но суд Ростовской области присудил бывшей летчице на два года меньше, чем нацгвардейцу. Отсидела она меньше двух лет. Дело Олега Сенцова также более однозначно, чем дело Маркива. На украинского режиссера дали показания его подельники. Все обстоятельства совершенных Сенцовым и его преступной группой терактов были выяснены и подкреплены уликами. Обвинение требовало для террориста 23 года. Суд дал 20 лет», – резюмирует издание.