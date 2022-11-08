«Российские территории заняты бандформированиями Украины»: Наступления не избежать

Общественность ждет примерно два месяца затишья, после чего начнется новое наступление на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил подполковник запаса, военный эксперт Олег Шаландин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шаландина, заминка связана с подготовкой мобилизованных запасников и переброской их на линию соприкосновения.

«Министр обороны доложил нашему президенту о том, что сейчас в зоне боевых действий из того числа мобилизованных и призванных в ряды Вооруженных сил из запаса находятся 41 тысяча из трехсот.

Остальные проводят мероприятия по подготовке, боевому слаживанию, освоению новой техники и потом уже будут выдвигаться в назначенные районы на территории, которые мы отбили.

Я бы не сказал, что это будет сейчас позиционная война, мы сейчас достаточно укрепились и держим линию фронта, и, так или иначе, перемалываем действия, которые осуществляют Вооруженные силы Украины.

Там уже появились иностранцы, то есть, виден уже какой-то исход.

Пока у нас вся эта группировка не войдет, я не думаю, что будут какие-то решительные действия и большие движения масс в направлении западных границ Украины. Я думаю, что месяц-два нам еще нужно потерпеть, спокойно встретить Новый год, отметить Рождество, а потом уже, судя по всему, нужно ждать чего-то другого», – заявил Шаландин.