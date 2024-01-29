Российские удары лишают Украину производства ракет – генерал Кривонос

Ударами 19 декабря прошлого года Россия нанесла колоссальный ущерб предприятиям, производящим ракеты на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, производственный цикл был разрушен из-за того, что данные о предприятиях попали в открытый доступ.

«Оружие у нас до 29 декабря было, и мы были способны его производить. Я, кстати, вчера общался с представителями конструкторского бюро «Луч» – ничего официально со стороны Службы безопасности Украины по факту утечки информации по сливу всех соучастников производства ракетного оружия Украины, по которым 29 декабря прошлого года прилетело, вообще никаких нарушений нет, уголовных производств никаких нет», – сказал генерал.

«Видите, какая интересная специализированная служба, которая стоит на защите родины и должна бороться со шпионами, абсолютно этим не занимается. Задаю вопрос: почему?

Уж такой яркий пример измены, по-другому это не назовешь. Это не просто утечка информации, а государственная измена. Но власть никак на это не реагирует», – заявил Кривонос.