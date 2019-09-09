Российские угольные санкции больно ударили по украинской металлургии

09.09.2019

Сокращение поставок угля из РФ, которые с июня осуществляются только по спецразрешениям, привело к сокращению производства украинского кокса и вследствие этого – выплавки стали и чугуна.

Об этом пишет деловое издание «Коммерсант», передает корреспондент ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в июле поставки угля на Украину выросли в три раза, до 400 тысяч тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров. Тем не менее отгрузки в июле на 50% ниже, чем в прошлом году, а в целом с начала года отставание экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 миллион тон (51,6%).

При этом собеседники издания среди угольных компаний отказываются говорить о том, как работает механизм согласования заявок на поставки угля на Украину.

«Причины политические, есть задача сократить объемы. Экономических причин искать не стоит», — сказал один из собеседников.

По данным Минэнерго Украины, запасы угля на складах ТЭЦ на начало сентября составляют 688,4 тысяч тон, что в 2,2 раза ниже прошлогодних показателей.

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква рассказывает, что сокращение поставок угля из России привело к снижению производства кокса.

«Если в мае было произведено 917 тыс. тонн, то в июне — 769 тыс. тонн, в июле — 798 тыс. тонн. Соответственно, упала выплавка чугуна и стали с 1,8 млн тонн в мае до 1,6 млн тонн в июне и 1,7 млн тонн в июле», – сообщил Саква.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Российская Федерация в ответ на санкции Украины приняла решение об ответных мерах, запретив экспорт ряда товаров в эту страну.