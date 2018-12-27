27.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Российские военные засекли американский самолет-разведчик в небе над Черным морем вблизи Крыма.

Об этом сообщает сервис, отслеживающий авиационную активность Aircraft Spots, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сообщается, что полет выполнял самолет ВВС США Boening RC-135V.

«Самолет ВВС США RC-135V 64-14841 HARK51 был перехвачен российским ВВС над Черным морем возле Крыма», – говорится в сообщении авиасервиса в соцсети.

Самолет радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы Суда бей на острове Крит, приблизился к украинскому Черноморску (Ильичевску), а далее облетел Крым с запада на восток, развернувшись под Новороссийском вернулся обратно.

«Boeing RC-135 – семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации», – раскрывает назначение самолета «Украинский милитарный портал».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что американские разведывательные дроны и самолеты-разведчики каждый день «утюжат» небо над Крымом, высматривая российские системы ПВО, расположенные на полуострове, и мониторя ситуацию в Керченском проливе.