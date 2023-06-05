Российские войска пошли в контратаку на «Леопарды»

Михаил Рябов.  
05.06.2023 15:52
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские войска пошли в контратаку в районе стыка ДНР и Запорожской области, где ВСУ уже вторые сутки предпринимают попытки вклиниться в оборону и начать прорыв в сторону Азовского моря, в том числе, с применением танков «Леопард».

«Прямо в эти минуты наши контратакуют на Великоновосёловском направлении. При мощнейшей поддержке авиации и артиллерии», – сообщает канал 105 полка Народной милиции ДНР.

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Российские войска пошли в контратаку в районе стыка ДНР и Запорожской области, где ВСУ...

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков поясняет, что ВСУ сейчас прощупывают российскую оборону на нескольких участках, по его данным, в некоторых местах у украинцев есть успехи.


«Известно (из собственных источников), что в начале наступления противник силами РЭБ полностью «положил связь» у нас примерно на полчаса на участке атаки. Что, однако, не дало ему решительного успеха…

Наше командование бравурно заявило ,что сумело удержать все позиции. Из других источников (не укры) поступают данные, что это не совсем так – врагу удалось на Волновахском направлении вклиниться в наше расположение. Положение было частично восстановлено контратаками резервов, но кое-где у врага продвижение по итогам вчерашнего дня есть. Однако фронт не прорван и эти продвижения не велики…

Ясно, однако, что противник еще не задействовал полностью свои главные силы», – предостерегает Стрелков.

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