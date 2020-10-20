Российский адмирал: Упомянутые Зеленским базы ВМС несут опасность

20.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Новые военно-морские базы на Черном море, которые анонсировал сегодня президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Верховной раде, могут создаваться для того, чтобы разместить там корабли стран НАТО.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший командующий Черноморским флотом РФ, экс-депутат Госдумы Владимир Комоедов.

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По словам адмирала, военные базы НАТО у границ России несут для нее прямую опасность.

«Если американцы, англичане и НАТО все чаще заходят в Черное море и тут находятся длительный период. Законно, но, тем не менее, могут находиться, то почему бы им не базироваться в тех базах, которые они создают? Одна под эгидой США, другая, после визита Зеленского, англичане дают тоже деньги.

Так что я считаю, что это направлено против России, против кого же еще? Это прямая угроза для нас, хорошего ничего не ждите», – заявил Комоедов.

Ранее капитан I ранга Сергей Горбачев заявлял «ПолитНавигатору», что Украина может помочь США создать на своей территории военно-морские базы, где разместятся крупные боевые американские корабли в обход конвенции Монтрё, запрещающей нахождение в водах Чёрного моря более 21 дня.