Российский адмирал: Вслед за перекрытием моря над Украиной может быть объявлена бесполётная зона

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Новости Украины

Вслед за учениями ВМФ и перекрытием из-за этого акватории в Черном и Азовском морях, Россия может объявить бесполетную зону над территорией всей Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил член Академии военных наук, контр-адмирал и эксперт организации «Офицеры России» Владимир Дудко.

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По его словам, нынешние учения в Черном море должны показать, что Россия не допустит начала атаки на ЛДНР, а НАТО ей сможет помешать Москве.

«Все эти учения проводятся с одной целью – не допустить разжигания крупномасштабной войны в Черном море и, в частности на, Украине – вот и все. Если мы сейчас объявим, а мы объявим бесполетную зону над территорией Украины в связи с происходящими событиями, то любое нарушение этой зоны как на Украине, так и над Черным морем, повлечет за собой применение оружия. Не зря наши корабли продефилировали вдоль английских берегов, показали, что мы не собираемся на них смотреть издалека… Пришло время решительных действий, и я не думаю, что хоть кто-то полезет на рожон – ни англичане, ни американцы. Фактического боестолкновения не будет, те более, в зоне, где мы имеем преимущество по всем видам оружия», – заявил Дудко.