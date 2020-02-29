Российский адвокат сокрушается, что меджлис не устроил резню в Крыму

29.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинским силовикам, которые находились в Крыму в 2014-м году, и просто «вооруженным гражданам», нужно было оказывать сопротивление, тогда Владимир Путин отступил бы, и Россия отказалась от присоединения полуострова.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил российский адвокат, защищающий экстремистов, Николай Полозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убежден до сих пор, что если бы был оказан вооруженный отпор, этим «зеленым человечкам», если бы, скажем так, силовики, а может быть и просто граждане с оружием начали сопротивляться там, Путин, может быть, и отступил бы.

Вы помните внешнюю конъюнктуру в тот момент – это была Сочинская Олимпиада, финал, все заняты Олимпиадой, все мировое сообщество следит за ней и события в Крыму, начало событий Крыму, они развивались подспудно. Мировое сообщество не особо сильно этим вопросом интересовалось.

Вот, если бы, действительно, те же сотрудники милиции достали бы табельное оружие и начали выполнять свой долг, я убежден, что Путин бы отступил», – заявил Полозов.

Ранее бывший главарь запрещенного Меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что в 2014 году меджлисовцы ждали команду из Киева «К оружию!» и были готовы вывести 3000 вооруженных боевиков на подавление Русской весны.